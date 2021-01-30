Халк перешёл в бразильский клуб 

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Бывший лидер петербургского «Зенита» Халк определился со своим новым клубом, сообщает «Свободная пресса». Бразильский форвард вернулся к себе на родину и подписал контракт с «Атлетико Минейро».

О переходе футболиста уже объявлено официально. Срок действия контракта Халка с новой командой рассчитан до 2022 года.

Напомним, последним клубом форварда был китайский «Шанхай СИПГ», который он покинул месяц назад после истечения срока действия трудового соглашения. Таким образом, в «Атлетико» бразилец перебрался бесплатно в статусе свободного агента.