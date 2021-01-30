«Ростов» отказался продавать Норманна за €15 миллионов

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"Ростов" отказался продавать полузащитника Матиаса Норманна за €15 млн Об этом сообщает "СЭ".

По информации источника, интерес к норвежскому хавбеку проявлял один за клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Донской клуб не стал рассматривать вариант с продажей футболиста за €15 млн + бонусы.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 24-летний Норманн провеет 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.