«Ростов» отказался продавать Норманна за €15 миллионов

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23 января

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Уэска
Уэска
0 0
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
3 0
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

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Байер
Байер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
2 1
Штутгарт Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Унион Унион
23 января

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Астон Вилла
Астон Вилла
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
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Осасуна
Осасуна
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Гранада Гранада
Эльче
Эльче
0 2
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
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Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
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Шальке-04
Шальке-04
0 4
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 0
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
5 1
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
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27 января

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3 из 5
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Челси
Челси
0 0
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Бёрнли
Бёрнли
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Брайтон энд Хоув Альбион
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3 из 6
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17:30
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Вулверхэмптон
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21:00
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Ньюкасл Юнайтед
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Вальядолид Вальядолид
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«Ростов» отказался продавать Норманна за €15 млн 

Газета.Ru 2 часа назад
«Ростов» отказался продавать Норманна за €15 миллионов
Фото: газета.ру
"Ростов" отказался продавать полузащитника Матиаса Норманна за €15 млн Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, интерес к норвежскому хавбеку проявлял один за клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Донской клуб не стал рассматривать вариант с продажей футболиста за €15 млн + бонусы.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России 24-летний Норманн провеет 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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