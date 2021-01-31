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Стало известно о многомиллионных долгах «Барселоны» перед Месси 

Lenta.ru и ещё 9 31 января 2021
Стало известно о многомиллионных долгах «Барселоны» перед Месси
Фото: Lenta.ru
«Барселона» задолжала капитану команды Лионелю Месси 63,5 миллиона евро. Об этом сообщает Marca.
По условиям действующего контракта аргентинец до конца января должен был получить 72 миллиона евро, но пока ему выплатили только 8,5 миллиона. Помимо зарплаты, в общую сумму входят отчисления за имиджевые права.
Уточняется, что финансовые проблемы, которые испытывает клуб, коснулись и других игроков «Барселоны». Руководству команды удалось договориться с футболистами об отсрочке выплат.
31 января издание El Mundo раскрыло детали контракта Месси в «Барселоне». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро. Аргентинец заявил, что подаст на газету в суд, и захотел уйти из «Барселоны» после случившегося. Сине-гранатовые отрицают причастность сотрудников клуба к утечке данных.
Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонцев. Однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в клубе. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.
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Футбол , Лионель Месси
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