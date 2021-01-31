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Вопрос времени: Промес все ближе к переходу в «Спартак» 

Газета.Ru 14 часов назад
«Спартак» и «Аякс» продвинулись в переговорах по Промесу
Фото: Газета.Ru
Возвращение Квинси Промеса в "Спартак" все более становится реальной историей. Нидерландские СМИ утверждают, что москвичи продвинулись в переговорах с "Аяксом" и в скором времени могут заключить сделку.
Переход Квинси Промеса в «Спартак» стал главной эпопеей текущего трансферного окна после того, как красно-белые отпустили Александра Кокорина в «Фиорентину». Слухи о возможном возвращении голландского вингера в Москву возникли еще в начале зимы, а когда «Спартак» продал Кокорина и разгрузил зарплатную ведомость, то разговоры об этом лишь участились. Впрочем, в столичном клубе свою заинтересованность в услугах Промеса не скрывали, равно как и факт начала переговоров о трансфере с «Аяксом».
Они — переговоры — проходят между представителями двух клубов непросто. Сам Промес уже выразил желание покинуть Амстердам и вернуться в «Спартак» и, по информации ряда источников, даже согласовал с москвичами условия личного контракта. Главным препятствием для спартаковцев в приобретении Квинси является сумма компенсации, которую хотят получить голландцы. По слухам, красно-белые готовы заплатить за Промеса порядка €10 млн, тогда как «Аякс» рассчитывает выручить за игрока на несколько миллионов евро больше. Для сравнения — амстердамцы выкупили Промеса у «Севильи» чуть более чем за €15 млн По сообщениям нидерландских СМИ, «Аякс», требуя от «Спартака» более €10 млн за трансфер, также уповал в переговорах и на тот факт, что трансферное окно в Европе (и в Нидерландах в частности) закрывается совсем скоро, 1 февраля, и из-за коротких сроков голландцы якобы не успеют найти Промесу замену и заявить нового игрока. Однако теперь ситуация несколько изменилась. Как утверждает нидерландский портал AD, оба клуба в ходе переговоров продвинулись значительно вперед, и хоть о заключении сделки в ближайшие дни пока говорить не приходится, но сам трансфер уже является просто вопросом времени.
На серьезный прогресс в диалоге «Спартака» с «Аяксом» повлияло несколько факторов.
Во-первых, если верить нидерландским СМИ, амстердамский клуб уже нашел замену Промесу в лице Камалдина Сулеманы из «Норшелланна». Ганский вингер занимает в датском клубе аналогичную позицию, что и Промес в «Аяксе», а также является универсальным футболистом, который может сыграть как на левом фланге атаки, так и на правом. Отмечается, что голландцы даже уже договорились с 18-летним футболистом, а сама сделка должна быть оформлена в ближайшее время. В «Норшелланн» Сулемана перешел бесплатно из ганской академии «Райт ту Дрим» в феврале прошлого года, и сейчас авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в €3 млн, однако за переход «Аякс» заплатит датчанам несколько больше.
Во-вторых, «Аякс» и «Спартак» приблизились к компромиссу в вопросе размера компенсации.
По слухам, москвичи все-таки смогли договориться насчет трансфера за €10 млн — эта сумма должна стать фиксированной, остальные же несколько миллионов евро, вероятно, перейдут в бонусы. Как утверждает инсайдер Сергей Егоров, речь идет о порядка €5-6 млн, которые хочет заработать «Аякс», тогда как «Спартак» уговаривает голландцев согласиться на снижение бонусов.
В-третьих, на руководство амстердамского клуба оказывают и собственные же болельщики. В текущем сезоне Промес выглядит неубедительно и уже перестал считаться крепким игроком основы команды. И хоть главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг лестно высказывается о Квинси, но его слова можно интерпретировать лишь как желание клуба выбить из «Спартака» больше денег. Фанаты же считают, что предлагаемые москвичами €10 млн — красная цена для нынешнего Промеса, который к тому же всеми мыслями уже находится на «Открытие Арене».
Так или иначе, «Спартак» не торопится и имеет подушку безопасности в виде времени. Его у красно-белых на приобретение Промеса — чуть меньше месяца, трансферное заявочное окно в России закроется только 25 февраля.

«Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жестких дедлайнов нет», — указал на это директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в интервью РИА «Новости».

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Футбол , Статьи , Квинси Промес
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