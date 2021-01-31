Неймар: «Я хочу остаться в „ПСЖ“ 

Нападающий «ПСЖ» Неймар после матча 22-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» впервые публично заявил о желании продлить контракт с «ПСЖ».

Бразилец оформил дубль в прошедшем матче, но это не спасло его команду от поражения со счетом 2:3.

«Многое поменялось… Я хочу остаться в «ПСЖ». Я бы также хотел, чтобы остался Мбаппе. Мы хотим, чтобы «ПСЖ» был великой командой», — сказал Неймар TF1.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 16 матчей, в которых забил 13 голов.