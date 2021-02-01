Дзюба вылечил коронавирус

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба, перенесший коронавирус, поблагодарил врачей.
Дзюба и его партнер по "Зениту" вратарь Андрей Лунев пропустили первый сбор команды в Дубае из-за положительных тестов на COVID-19. В воскресенье они присоединились к петербуржцам на втором сборе в ОАЭ.
"Хотел бы всех поблагодарить за вашу поддержку, теплые слова. Безумно счастлив вернуться в команду. Соскучился по ребятам, по футболу. Без футбола жизнь пока не представляю вообще. Рад был оказаться на поле, потренироваться. Нужно догонять, наверстывать упущенное. Берегите себя, своих родных — болезнь очень непростая. И спасибо огромное всем врачам, вы — золотые люди", — сказал Дзюба в видеообращении в Instagram.
Второй сбор "Зенита" продлится до 12 февраля.