Дзюба вылечил коронавирус

"Хотел бы всех поблагодарить за вашу поддержку, теплые слова. Безумно счастлив вернуться в команду. Соскучился по ребятам, по футболу. Без футбола жизнь пока не представляю вообще. Рад был оказаться на поле, потренироваться. Нужно догонять, наверстывать упущенное. Берегите себя, своих родных — болезнь очень непростая. И спасибо огромное всем врачам, вы — золотые люди", — сказал Дзюба в видеообращении в Instagram.