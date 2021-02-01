Тренер «Барселоны» возмутился утечкой данных контракта Месси

"Кто бы ни сообщил о контракте Лео, у него не может быть будущего в "Барсе". Все, что писали о Месси в СМИ, было сделано со злым умыслом. Мы должны попытаться понять, как это могло появиться в прессе… А также мы должны сконцентрироваться на нашем сезоне. В последнее время у команды все в порядке. Мы выиграли немало матчей. Однако есть люди, которые хотят навредить "Барселоне" и Месси", — цитирует Кумана Goal.