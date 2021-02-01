Экс-футболист «Спартака» Мовсисян завершил карьеру

Бывший форвард «Краснодара», «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян объявил о завершении карьеры. Заявление 33-летнего футболиста приводится на сайте Федерации футбола Армении.

«На протяжении карьеры я всегда понимал, что однажды этот день настанет и для меня. Впрочем, казалось, что мне это будет сделать легче, чем многим моим друзьям, которые завершили карьеру. Но, черт возьми, они не шутили.

Учитывая мои травмы в последнее время и уход из «Реал Солт-Лейк», я решил, что лучше закончить сейчас, когда на столе есть несколько хороших предложений, чем пытаться играть еще пару лет. Каждый раз, когда я выходил на поле, я всегда выкладывался на 100%. Сейчас я понимаю, что не смогу играть на максимум и не хочу проявлять неуважение к одноклубникам, врать им», — сказал Мовсисян.

Отмечается, что Мовсисян назначен послом Федерации футбола Армении в Северной Америке.