«Барселона» выплатит Месси €39 млн после окончания контракта

"Барселона" обязана заплатить капитану Лионелю Месси почти €39 млн через две недели после истечения его действующего контракта, сообщает El Mundo.

31 января издание обнародовало детали контракта аргентинца с каталонским клубом, согласно которым за четыре года нападающий получит €555 млн По информации El Mundo, футболист получил чуть меньше €39 млн согласно пункту о "лояльности", так как он остался в клубе до 1 февраля 2021 года.

Отмечается, что деньги будут выплачены независимо от того, продолжит ли Месси выступать за сине-гранатовых.