Кристиан Эриксен останется в «Интере»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен останется в клубе в зимнее трансферное окно.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём " твиттере ", «Тоттенхэм» хотел заменить датчанином хавбека Деле Алли, но клубы не договорились. «Лестер Сити» также контактировал с агентом Эриксена. Полузащитник останется в Милане как минимум до лета.

Кристиан Эриксен перешёл в «Интер» в январе 2020 года из «Тоттенхэм Хотспур» за € 27 млн В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 10 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Кристиана в € 35 млн Его команда, набрав 44 очка в 20 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.