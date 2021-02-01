Кандидат в президенты «Барселоны» объяснил огромную зарплату Месси 

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о зарплате аргентинского нападающего команды Лионеля Месси . Четырехлетний контракт форварда рассчитан на 555 миллионов евро.

"Я сделаю все, чтобы сохранить Месси в «Барселоне». Он хочет остаться, но ему нужна команда, которая способна к конкуренции. Я написал ему, чтобы он не обращал внимание на всю это истерию из-за его контракта. Все каталонцы хотят, чтобы он остался.

Месси приносит больше дохода клубу, чем стоит его контракт. Лео приносит треть дохода «Барселоны». 8 из 10 футболок продаются с его фамилией. Контракт Месси приносит большую финансовую пользу. Поэтому клуб должен сделать ему соответствующее предложение, но нужно исходить из текущих финансовых возможностей. Клуб довело до такого состояния предыдущее руководство", — приводит слова Лапорты Diario Sport.