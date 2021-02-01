«Ливерпуль» предложил 50 миллионов фунтов за Демирала

«Ливерпуль» сделал предложение «Ювентусу» по трансферу центрального защитника Мериха Демирала, утверждает турецкий портал Fanatik.

По информации источника, английский клуб предложил за 22-летнего турка 50 миллионов фунтов (примерно 57 миллионов евро). «Ювентус» ответил отказом «Ливерпулю».

Ранее в СМИ сообщалось о попытках «Ливерпуля» арендовать других центральных защитников. В команде Юргена Клоппа травмированы Виргил ван Дейк, Джо Гомес , Жоэль Матип и Фабиньо.

Демирал пришел в «Ювентус» летом 2019 года за 18 миллионов евро из «Сассуоло». В нынешнем сезоне футболист отдал 2 голевые передачи в 14 матчах за итальянский клуб. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.