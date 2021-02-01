Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной»

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Матч-центр
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
5 1
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Арсенал Арсенал
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
3 2
Астон Вилла Астон Вилла
Челси
Челси
0 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 3
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
2 0
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
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Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
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Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
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Вердер
Вердер
1 1
Шальке-04 Шальке-04
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Бавария
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион
Унион
1 1
Боруссия М Боруссия М
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Эвертон
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Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
2 2
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
31 января

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3 из 4
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Хетафе
Хетафе
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Кадис
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Гранада
Гранада
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Сельта Сельта
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Кёльн
Кёльн
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Вольфсбург
Вольфсбург
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Челси
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Лестер Сити
Лестер Сити
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

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1 из 1
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Бетис
Бетис
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Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
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Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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Бёрнли
Бёрнли
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Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:30
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Тоттенхэм Хотспур
23:00
Челси Челси
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Алавес
Алавес
23:00
Вальядолид Вальядолид
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Герта
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22:30
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Леванте
Леванте
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Гранада Гранада
Уэска
Уэска
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Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
20:30
Вильярреал Вильярреал
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Фрайбург
Фрайбург
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Боруссия Д Боруссия Д
Байер
Байер
17:30
Штутгарт Штутгарт
Майнц
Майнц
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Унион Унион
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Английская Премьер-лига

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Астон Вилла
Астон Вилла
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Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
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Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
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Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
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Эйбар Эйбар
7 февраля

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Тоттенхэм Хотспур
15:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

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1 из 1
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Атлетико М
Атлетико М
23:00
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

El Mundo: Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной» 

ТАСС 1 час назад
Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной»
Фото: Reuters
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси трижды нарушил условия соглашения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание El Mundo.
В воскресенье издание опубликовало детали контракта 33-летнего аргентинца, который завершается в июле. Отмечалось, что за четыре года по данному соглашению Месси заработает €555 млн Позднее "Барселона" сообщила о подаче судебного иска на El Mundo, а адвокаты футболиста, в свою очередь, готовят иск на некоторых членов руководства клуба.
Согласно новой информации издания, Месси трижды нарушил седьмой пункт трудового договора, по которому он не может публично критиковать руководство клуба. Так, аргентинец раскритиковал бывшего спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля, высказывал недовольство переговорами руководства о снижении зарплаты сотрудникам клуба и уходом нападающего Луиса Суареса.
Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны". Аргентинец рекордные шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, десятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем кубка и восьмикратным — суперкубка страны, По три раза он выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
На данный момент на его счету за каталонский клуб 755 матчей, 650 мячей и 284 голевые передачи. Он занимает второе место по количеству матчей в составе клуба, а также является лучшим бомбардиром и ассистентом команды в истории. В составе сборной Месси становился олимпийским чемпионом (2008) и серебряным призером чемпионата мира (2014). За национальную команду он провел 142 матча, в которых забил 71 гол и 51 раз ассистировал партнерам.
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Комментарии 1
Футбол , Лионель Месси , Луис Суарес , Эрик Абидаль , УЕФА
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