Илья Геркус заключил мировое соглашение с «Локомотивом» 

«Как вы знаете, недавно я подал иск о взыскании юридических издержек за выигранный ранее суд. Сегодня я заключил по этому вопросу мировое соглашение с «Локомотивом». Судов больше не будет. Все взаимные претензии в прошлом. Новый руководитель клуба — Владимир Леонченко — проявил себя в этой ситуации как заботящийся о репутации «Локомотива» и умеющий договариваться менеджер. Успехов ему и клубу!» — написал Геркус в своём телеграм-канале.