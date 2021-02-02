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Спортдиректор тульского «Арсенала»: «У нас нет задолженностей, но покупать футболистов возможности нет» 

Sport24 2 февраля 2021
Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков рассказал о подготовке команды к весенней части сезона. В эти дни «Арсенал» находится на тренировочном сборе в Турции.
— Команда работает в плановом режиме. Тренируемся, играем контрольные матчи. В последних трех играх одержали победы. Причем в воскресенье уверенно выиграли у латвийского клуба «Лиепая» со счетом 4:1. Эта команда регулярно выступает в еврокубках, играла и на предварительном этапе Лиги чемпионов, и в Лиге Европы, выигрывала Кубок страны. До этого с таким же счетом 4:1 победили македонский «Силекс». Отмечу, что сейчас новый тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфеновым имеет время полноценно подготовить команду к официальным играм. До этого, приняв «Арсенал» по ходу чемпионата, такой возможности не было. Плюс из-за большого количества травм постоянно отсутствовала большая группа игроков.
Работаем в хороших условиях, есть все необходимое для тренировочного процесса и восстановления. Повышенное внимание уделяем здоровью игроков и персонала, постоянно контролируем этот вопрос. Именно по причине медицинской безопасности живем практически в закрытом режиме. Никаких контактов и встреч, контрольные матчи также проходят в закрытом режиме.
— Ждать ли новичков в «Арсенале» в нынешнее трансферное окно?
— Пока, как известно, мы взяли в аренду Игоря Коновалова из «Рубина». Это центральный полузащитник, воспитанник московского «Спартака». На данный момент он хорошо себя проявляет, проделывает большой объем работы в играх, сделал две голевые передачи в матче с македонцами. Работа идет и по другим кандидатам, но как всегда исходим из наших возможностей, а они ограничены. Работаю в клубе с лета 2017-го года, и за это время у нас ни разу, ни в одно трансферное окно, не было бюджета на приобретение футболистов. Тем удивительнее читать или слышать разговоры о каких-то заоблачных суммах, бюджетах, которыми располагает тульский «Арсенал». Это все абсолютно не соответствует действительности и не имеет отношения к реальности. Да, у нас нет задолженностей по зарплатам и премиальным, мы можем нормально функционировать, планомерно развивать клуб, улучшаем инфраструктуру, большое внимание уделяем Академии, но покупать футболистов возможности у нас нет. Подписываем либо свободных агентов, либо берем игроков в аренду. Найти в такой ситуации качественного игрока очень непросто, а брать футболиста, который ничем не сильнее нашего игрока, неправильно и нерационально. Поэтому ищем, прежде всего, качество. Так было всегда за то время, что мы в Туле. И сейчас тоже работаем по такому принципу. Переговоры идут постоянно, смотрим игроков, мониторим рынок, но гарантировать, что у нас еще будут новички, сейчас не могу. Еще раз повторю, что наши возможности ограничены. Впрочем, и сейчас мы располагаем хорошим подбором игроков. И это не только мое мнение, но и оценка тренерского штаба.
— У целой группы игроков «Арсенала» в конце этого сезона заканчиваются контракты. Будут ли они продлены?
— Здесь каждый случай индивидуален. Естественно, мы в курсе всего этого. В ближайшее время с некоторыми футболистами будем общаться на эту тему.
— Как в целом оцениваете ситуацию на трансферном рынке этой зимой?
— Наблюдается определенное затишье. Даже на мировом рынке мало больших, интересных сделок. Это связано и с последствиями пандемии, и с тем, что в зимнее окно, как правило, меньше движений на рынке, — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом Sport24 Галиной Козловой.
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Футбол , Галина Козлова , Игорь Коновалов , Андрей Рудаков , Дмитрий Парфенов , Спартак
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