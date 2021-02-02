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26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Арсенал Арсенал
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3 из 5
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Челси
Челси
0 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
3 2
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 3
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29 января

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1 из 1
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Вальядолид
Вальядолид
1 3
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29 января

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1 из 1
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Штутгарт
2 0
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
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Эйбар
0 2
Севилья Севилья
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Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
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Валенсия
1 0
Эльче Эльче
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3 из 6
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Бавария
Бавария
4 1
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1 1
Шальке-04 Шальке-04
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Унион
1 1
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Хетафе
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Гранада
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Шеффилд Юнайтед
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Паршивлюк покинул «Спартак» из-за ветеранов клуба 

Газета.Ru и ещё 11 7 часов назад
Паршивлюк покинул «Спартак» из-за ветеранов клуба
Фото: РИА Новости
Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк высказался о своем уходе из столичного "Спартака" в 2016 году.

"Каррера прислушивался к мнению ветеранов "Спартака"? Это правда. Я не был свидетелем тех событий, но по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали", — цитирует Паршивлюка Sport24.

Защитник выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год. Вместе с командой он трижды становился серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).
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