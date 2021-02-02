Паршивлюк покинул «Спартак» из-за ветеранов клуба 

Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк высказался о своем уходе из столичного "Спартака" в 2016 году.
"Каррера прислушивался к мнению ветеранов "Спартака"? Это правда. Я не был свидетелем тех событий, но по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали", — цитирует Паршивлюка Sport24.
Защитник выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год. Вместе с командой он трижды становился серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее бывший нападающий "Спартака" и сборной России Егор Титов предложил клубу вернуть Дениса Глушакова.