Промес присоединится к «Спартаку» на последнем сборе 

Как сообщает «РБ Спорт», все детали предстоящего трансфера уже согласованы и теперь сторонам осталось только оформить все необходимые документы. Сам Промес уже получил копию контракта со «Спартаком», который он подпишет сразу же после окончания текущего сезона.

Источник утверждает, что «Спартак» и «Аякс» договорились о сумме трансфера, графике платежей и финансовых гарантиях при возможных форс-мажорах.

Текущий тренировочный сбор «Спартака» завершается 8 февраля, поэтому к команде Промес присоединится на третьем сборе — 12 февраля в Сочи.