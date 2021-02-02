В «Спартаке» рассказали о будущем Мозеса 

Директор по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов рассказал о будущем Виктора Мозеса в московском клубе, передает "СЭ".
Напомним, нигериец был взят в аренду у лондонского "Челси" до конце текущего сезона.
"Пока мы не обсуждали возможный выкуп Мозеса. По нему будет решать главный тренер. Сейчас рано об этом говорить. Вопрос о выкупе будем поднимать уже только в конце сезона", — сказал Фетисов.
Ранее Массимо Каррера высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в "Спартак".