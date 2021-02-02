​«Тамбов» оштрафован на 50 тысяч рублей 

На сайте прокуратуры Тамбовской области размещена информация о вынесении штрафа «Тамбову» на сумму в пятьдесят тысяч рублей. Футбольный клуб наказан за невыплату своим сотрудникам заработной платы за сентябрь и октябрь прошлого года. Речь идёт о сумме почти в 118 миллионов рублей.

Ранее появилась информация о том, что в «Тамбове» осталось только девять футболистов, а остальные забрали свои документы. «Волки» рискуют не доиграть нынешний сезон. Ситуация должна проясниться в ближайшую неделю.

После девятнадцати сыгранных туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги с тринадцатью очками.