Сарри отказался возглавить «Марсель»

«Марсель» провёл переговоры с бывшим главным тренером туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» , итальянский специалист отказался возглавить провансальцев. Причины такого решения не уточняются.

Накануне, 2 февраля, пост наставника «Марселя» покинул Андре Виллаш-Боаш . О решении подать в отставку португалец объявил на пресс-конференции, объяснив его тем, что клуб перед закрытием зимнего трансферного окна приобрёл футболиста, которого он не хотел видеть в своей команде. Позднее «Марсель» объявил об уходе Виллаш-Боаша. При этом в заявлении клуба говорилось, что данное решение было принято в качестве меры предосторожности.

Сарри пребывает без клуба с прошлого лета, когда его уволили из «Ювентуса». Ранее он тренировал «Челси», «Наполи», «Эмполи» и ряд других команд в Италии.