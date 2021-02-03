УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает нападающего Артема Дзюбу и защитника Марио Фернандеса ключевыми игроками сборной России . Об этом говорится в представлении команды на сайте УЕФА в преддверии чемпионата Европы.

"Рослый нападающий лишь в 27 лет закрепился в основном составе сборной, — говорится в тексте. — На чемпионате мира — 2018 Дзюба стал одной из ключевых фигур команды (забил три мяча) и вскоре унаследовал капитанскую повязку от покинувшего сборную Игоря Акинфеева . В свои 32 года футболист "Зенита" по-прежнему очень результативен и задает тон в атаке россиян".

"Уроженец Бразилии Фернандес уже девять лет выступает за московский ЦСКА, — говорится в тексте. — В 2017 году, получив российский паспорт, он дебютировал в сборной и сразу стал ее незаменимым игроком на правом фланге обороны. Фернандес не только надежен в защите, но и полезен в атаке. Армеец запомнился голом в четвертьфинале ЧМ-2018 со сборной Хорватии, который привел к серии одиннадцатиметровых".

На счету Дзюбы 47 матчей за сборную России, в которых он забил 26 голов и отдал 14 результативных передач. Фернандесу 30 лет, за национальную команду он провел 25 встреч, отметившись тремя голами и тремя передачами.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.