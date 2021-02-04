Широков высказался о сокращении РПЛ

Бывший полузащитник московского "Спартака" Роман Широков не видит ничего страшного в сокращении Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает "СЭ". По его словам, в России нет финансово стабильных 16 команд для участия в высшей лиге.
"У нас уже одна команда близка к снятию, еще три находятся на волоске. Не надо рассказывать сказки, что если вместо "Тамбова" войдет кто-то другой, ситуация не повторится. Нужно вложиться в инфраструктуру, чтобы входящие клубы были готовы в этом плане играть. А также готовы в экономическом плане", — сказал Широков.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил готовность уйти из клуба.