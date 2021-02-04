Широков высказался о сокращении РПЛ

"У нас уже одна команда близка к снятию, еще три находятся на волоске. Не надо рассказывать сказки, что если вместо "Тамбова" войдет кто-то другой, ситуация не повторится. Нужно вложиться в инфраструктуру, чтобы входящие клубы были готовы в этом плане играть. А также готовы в экономическом плане", — сказал Широков.