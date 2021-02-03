Кокорин получил разрешение на работу в Италии 

«Кокорин тренируется вместе с остальной командой, и, кроме того, он тренируется по индивидуальной программе. Главный тренер и его помощники ежедневно оценивают его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче. Кокорин уже 1 февраля получил разрешение на работу в Италии», — приводит ТАСС слова пресс-службы «Фиорентины».