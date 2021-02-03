Новичок футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии, тренерский штаб команды следит за функциональным состоянием игрока для принятия решения о сроках его дебюта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе флорентийского клуба.

В среду портал "РБ-Спорт" со ссылкой на итальянские источники сообщил о том, что попадание Кокорина в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера" находится под вопросом. Издание отмечает, что по состоянию на утро 3 февраля 29-летний российский нападающий еще не получил разрешение на работу в Италии.

"Кокорин тренируется вместе с остальной командой, и, кроме того, он тренируется по индивидуальной программе. Главный тренер и его помощники ежедневно оценивают его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче. Кокорин уже 1 февраля получил разрешение на работу в Италии", — сообщили ТАСС в итальянском клубе.

"Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина из московского "Спартака" 27 января. Срок действия соглашения составляет 3,5 года. В предыдущем клубе форвард выступал с августа 2020 года, приняв участие в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

"Фиорентина" после 20 матчей чемпионата Италии занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В следующем туре команда сыграет дома с "Интером" 5 февраля.