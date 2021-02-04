ЦСКА захотел купить экс-футболиста «Зенита» Рондона

Футбольный клуб ЦСКА ведет переговоры по приобретению бывшего нападающего "Зенита" Соломона Рондона, сообщает Championat.com со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"ЦСКА ищет нападающего, и Рондон сейчас является главным вариантом для красно-синих. С ним уже были проведены предварительные консультации", — сообщает источник.
Кроме того, издания добавляет, что сам 31-летний венесуэлец уже сообщил, что заинтересован в переходе в стан "красно-синих".
Соломон Рондон уже выступал в Российской премьер-лиге с 2012 по 2015 год, защищая цвета "Рубина" и "Зенита". Всего форвард провел 73 матча в РПЛ, отметившись 33 голами и 8 голевыми передачами.
С 2019 года футболист выступает за китайский "Далянь Ифан". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.