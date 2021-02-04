ЦСКА захотел купить экс-футболиста «Зенита» Рондона

"ЦСКА ищет нападающего, и Рондон сейчас является главным вариантом для красно-синих. С ним уже были проведены предварительные консультации", — сообщает источник.

Кроме того, издания добавляет, что сам 31-летний венесуэлец уже сообщил, что заинтересован в переходе в стан "красно-синих".

Соломон Рондон уже выступал в Российской премьер-лиге с 2012 по 2015 год, защищая цвета " Рубина " и "Зенита". Всего форвард провел 73 матча в РПЛ, отметившись 33 голами и 8 голевыми передачами.

С 2019 года футболист выступает за китайский "Далянь Ифан". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.