«Тамбову» выделят 51 млн рублей

Футбольный клуб "Тамбов" в ближайшие дни получит около 51 млн рублей. Об этом журналистам сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

В настоящее время клуб из-за долгов покинуло большинство футболистов.

"РПЛ сделает все, чтобы сохранить "Тамбов". Деньги, которые клуб должен был получить в конце сезона, порядка 51 млн рублей, он получит сейчас", — сказал он.

Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил ТАСС, что окончательно вопрос по участию клуба в Тинькофф-РПЛ будет решен 8 февраля.

"В понедельник-вторник будет окончательное решение. В условиях государственного финансирования никто не застрахован от того, что это не повторится", — отметил Прядкин.

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. По предварительной оценке, долги клуба по зарплате насчитывают более 150 млн рублей. Больше 10 игроков обратились в профсоюз.