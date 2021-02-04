ЦСКА намерен приобрести норвежского футболиста Бохинена

По информации источника, ЦСКА уже сделал предложение "Стабеку", за который играет 21-летний полузащитник. Ранее сообщалось, что на Бохинена также претендует норвежский "Мёльде", который предлагает за игрока около €1 млн Трансферное окно в России закроется 25 февраля.

Бохинен — воспитанник "Стабека", за основную команду он играет с 2017 года, проведя 63 матча и забив девять голов. За юношескую сборную Норвегии он провел 10 матчей, забив один гол.