Президент РФС вакцинировался «Спутником V»

Ситуация улучшается и причина этому — наработка иммунитета. Я сам вакцинировался «Спутником» еще в сентябре. Мои знакомые тоже. Никаких побочных эффектов не было. Редко когда вакцинированный человек подхватывает инфекцию. Это говорит о том, что «Спутник» дает защиту, — сказал Дюков журналистам по итогам внеочередной конференции РФС.

Он отметил, что заставлять игроков проходить эту процедуру никто не может. Это должно носить добровольный характер. Однако он считает эту меру очень важной.

Нас ждут серьёзные матчи, а пропуск матча кем-то из основных игроков сборной создает проблему в решении задачи — отбора к ЧМ в Катар. Надеюсь, футболисты сами это осознают, — добавил он.

4 февраля, как писал NEWS.ru, Дюков был переизбран на пост главы РФС. Он был единственным кандидатом на этот пост и был избран единогласно. 53-летний функционер возглавляет РФС с февраля 2019 года и сохранит должность как минимум до 2025-го, когда пройдут следующие выборы.