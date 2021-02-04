Президент РФС вакцинировался «Спутником V»

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Матч-центр
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 3
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
2 0
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
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Вердер
Вердер
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия Д
Боруссия Д
3 1
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Герта Герта
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Эвертон
Эвертон
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
31 января

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3 из 4
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Хетафе
Хетафе
0 0
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
2 4
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
0 0
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
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Кёльн
Кёльн
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Арминия Арминия
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Вольфсбург
3 0
Фрайбург Фрайбург
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Английская Премьер-лига

3 из 4
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Челси
Челси
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Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Бетис
Бетис
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Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Вулверхэмптон
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Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
9 0
Саутгемптон Саутгемптон
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Бёрнли
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
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Тоттенхэм Хотспур
23:00
Челси Челси
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Алавес
23:00
Вальядолид Вальядолид
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Бавария Бавария
6 февраля

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Леванте
Леванте
16:00
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
20:30
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

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Шальке-04
Шальке-04
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Байер
Байер
17:30
Штутгарт Штутгарт
6 февраля

Английская Премьер-лига

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Астон Вилла
15:30
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
7 февраля

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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Эйбар Эйбар
7 февраля

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Хоффенхайм
Хоффенхайм
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Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
20:00
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Тоттенхэм Хотспур
15:00
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

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1 из 1
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Атлетико М
Атлетико М
23:00
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Хетафе Хетафе

Президент РФС рассказал о вакцинации «Спутником» 

News.ru 2 часа назад
Президент РФС вакцинировался «Спутником V»
Фото: РИА Новости
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков по итогам Внеочередной конференции признался, что прошёл вакцинацию от коронавируса и рассказал о ситуации с вакцинацией футболистов сборной России перед началом отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
Ситуация улучшается и причина этому — наработка иммунитета. Я сам вакцинировался «Спутником» еще в сентябре. Мои знакомые тоже. Никаких побочных эффектов не было. Редко когда вакцинированный человек подхватывает инфекцию. Это говорит о том, что «Спутник» дает защиту, — сказал Дюков журналистам по итогам внеочередной конференции РФС.
Он отметил, что заставлять игроков проходить эту процедуру никто не может. Это должно носить добровольный характер. Однако он считает эту меру очень важной.

Нас ждут серьёзные матчи, а пропуск матча кем-то из основных игроков сборной создает проблему в решении задачи — отбора к ЧМ в Катар. Надеюсь, футболисты сами это осознают, — добавил он.

4 февраля, как писал NEWS.ru, Дюков был переизбран на пост главы РФС. Он был единственным кандидатом на этот пост и был избран единогласно. 53-летний функционер возглавляет РФС с февраля 2019 года и сохранит должность как минимум до 2025-го, когда пройдут следующие выборы.
Также Конференция РФС единогласно проголосовала за единый список кандидатов в исполком организации, куда вошли председатель судейского комитета РФС Хачатурянц и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьёв. Автоматически в состав исполкома вошёл Александр Дюков. По его словам, детей нужно приобщать к футболу с двухлетнего возраста.
Видео дня. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0
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Футбол , Александр Дюков , Денис Соловьев , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ
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