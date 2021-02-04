Трансфер Промеса в «Спартак» может сорваться из-за приговора суда

«"Аякс" требует безусловность выплат при любом раскладе решения суда. Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Потому что если футболист не сможет выполнять трудовую функцию по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью. Разговариваем, предлагаем различные варианты, но "Аякс" пока не идет на это» — цитирует Мележикова «РБ-Спорт».