Трансфер Промеса в «Спартак» может сорваться из-за приговора суда

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что «красно-белые» до сих пор не могут договориться по поводу трансфера полузащитника Квинси Промеса. По словам представителя москвичей, в клубе опасаются, что суд Нидерландов может приговорить Промеса к тюремному заключению из-за нападения с ножом на родственника, и в этом случае «Спартак» не хочет выплачивать всю сумму за приобретение игрока. «Аякс» же, в свою очередь, хочет оформить договор так, чтобы «красно-белые» заплатили полную стоимость за хавбека, вне зависимости от итогов судебного процесса.
«"Аякс" требует безусловность выплат при любом раскладе решения суда. Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Потому что если футболист не сможет выполнять трудовую функцию по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью. Разговариваем, предлагаем различные варианты, но "Аякс" пока не идет на это» — цитирует Мележикова «РБ-Спорт».
Напомним, уголовное дело на Промеса было заведено в декабре 2020 года. По версии следствия, на одной из вечеринок спортсмен напал с ножом на своего родственника и нанес ему несколько ранений.