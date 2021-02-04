Игроки «Ростова» и «Краснодара» устроили потасовку

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До полноценной драки дело не дошло, футболисты разошлись после ряда толчков и столкновений лбами. Арбитр матча наградил жёлтыми карточками Вильену и Байрамяна, которые активнее остальных развивали конфликт.

Напомним, «Краснодар» и «Ростов» встретились на тренировочных сборах в Марбелье (Испания).