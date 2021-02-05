Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с российским голкипером 

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В ходе матча 17-го тура чемпионата Португалии по футболу российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк жестко столкнулся с защитником «Порту» Нану. Инцидент произошел на 87-й минуте встречи.

Из-за столкновения организаторам пришлось остановить игру. На поле были вызваны медики, пострадавшего Нану увезли на скорой.

На данный момент информация о состоянии защитника «Порту» не уточняется. Российский футболист смог продолжить игру.

Матч возобновился после десятиминутного перерыва и завершился со счетом 0:0, пишет «Чемпионат».