Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с российским голкипером 

В ходе матча 17-го тура чемпионата Португалии по футболу российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк жестко столкнулся с защитником «Порту» Нану. Инцидент произошел на 87-й минуте встречи.
Из-за столкновения организаторам пришлось остановить игру. На поле были вызваны медики, пострадавшего Нану увезли на скорой.
На данный момент информация о состоянии защитника «Порту» не уточняется. Российский футболист смог продолжить игру.
Матч возобновился после десятиминутного перерыва и завершился со счетом 0:0, пишет «Чемпионат».