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Вальядолид
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1 из 1
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Штутгарт
Штутгарт
2 0
Майнц Майнц
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Эйбар
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Леванте Леванте
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1 0
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Вердер
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Президент итальянской «Новары» ушел в отставку. В его машине нашли конверт с €200 000 

Sport24 1 час назад
Президент «Новары» ушел в отставку из-за конверта с €200 000
Фото: Sport24
Марчелло Кьянчи, президент итальянской команды «Новара», выступающей в Серии С, подал в отставку.
Как сообщает Football Italia, полиция задержала 50-летнего функционера и обнаружила в его машине конверт, в котором оказались 200 тысяч евро.
Происхождение этих денег Кьянчи объяснить не смог. При этом конверт он прятал на коробке с едой. В результате инцидента началось расследование, а наличные были изъяты полицией.
«Новара» выступила с заявлением и назвала произошедшее исключительно личным вопросом Кьянчи. Он руководил командой с 2019 года.
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