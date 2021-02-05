Президент «Новары» ушел в отставку из-за конверта с €200 000

Все новости на карте

Марчелло Кьянчи, президент итальянской команды «Новара», выступающей в Серии С, подал в отставку.

Как сообщает Football Italia, полиция задержала 50-летнего функционера и обнаружила в его машине конверт, в котором оказались 200 тысяч евро.

Происхождение этих денег Кьянчи объяснить не смог. При этом конверт он прятал на коробке с едой. В результате инцидента началось расследование, а наличные были изъяты полицией.

«Новара» выступила с заявлением и назвала произошедшее исключительно личным вопросом Кьянчи. Он руководил командой с 2019 года.