«Чайка» объявила об уходе Адиева с поста главного тренера 

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Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Профессионализм, творческий подход и ответственность, с которыми подходил к делу Магомед Мусаевич, все — руководство клуба, футболисты, персонал, сотрудники офиса — оценили по достоинству.

Нет сомнений, что на этой двухлетней дистанции сотрудничество «Чайки» и Магомеда Адиева было понятным, честным и взаимовыгодным», — говорится в сообщении клуба.

После 26 туров «Чайка» занимает в Олимп-ФНЛ 13-е место.