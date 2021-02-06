Итальянское издание назвало Кокорина деревянным 

Итальянское издание Firenzesport поделилось мнением о дебюте российского форварда Александра Кокорина за «Фиорентину». Вчера «фиалки» в 21-м туре чемпионата Италии уступили «Интеру» (0:2).

Кокорин появился на поле на 74-й минуте, не отметился результативными действиями. Чемпион России впервые оказался в заявке и сразу же появился на поле. Предыдущую встречу против «Торино» Кокорин пропустил.

— По первым касаниям мяча в «Фиорентине» Кокорин выглядел деревянным, оштукатуренным и не готовым, — сказано в публикации издания об игре.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе из «Спартака» , сделка, согласно информации «Трансфермаркта», составила 4,5 млн евро.