Итальянское издание назвало Кокорина деревянным 

Итальянское издание Firenzesport поделилось мнением о дебюте российского форварда Александра Кокорина за «Фиорентину». Вчера «фиалки» в 21-м туре чемпионата Италии уступили «Интеру» (0:2).
Кокорин появился на поле на 74-й минуте, не отметился результативными действиями. Чемпион России впервые оказался в заявке и сразу же появился на поле. Предыдущую встречу против «Торино» Кокорин пропустил.
— По первым касаниям мяча в «Фиорентине» Кокорин выглядел деревянным, оштукатуренным и не готовым, — сказано в публикации издания об игре.
Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе из «Спартака», сделка, согласно информации «Трансфермаркта», составила 4,5 млн евро.
«Фиорентина» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. Команда Чезаре Пранделли набрала 22 очка за 21 матч. В 22-м туре флорентийцы на выезде встретятся с «Сампдорией», матч пройдет 14 февраля.