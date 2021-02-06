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30 января

Испанская Примера

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Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
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Валенсия
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Эльче Эльче
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Боруссия Д
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Аугсбург Аугсбург
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Унион
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3 из 6
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Кристал Пэлас
1 0
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Вест Бромвич Альбион
2 2
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31 января

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3 из 4
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Хетафе
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Кадис
Кадис
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Гранада
0 0
Сельта Сельта
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3 из 4
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Челси
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Лестер Сити
1 3
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«Это лопухи»: Губерниев высказался о дебюте Кокорина в Италии 

News.ru и ещё 6 3 часа назад
«Это лопухи»: Губерниев высказался о дебюте Кокорина в Италии
Фото: РИА Новости
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу дебюта российского форварда итальянской «Фиорентины» в Серии А. Говоря о первом матче игрока за новый клуб, он спросил, где «заброшенные шайбы» и «трёхочковые».
В 21-м туре чемпионата страны «фиалки» сыграли с «Интером» и проиграли со счётом 1:2. Кокорин не появился на поле в стартовом составе. Он вышел на замену на 74-й минуте. То, что игрок успел показать за отведённое ему время, мягко говоря, не впечатлило итальянскую прессу. Журналисты назвали спортсмена «деревянным».
Губерниев возмутился уровнем игры бывшего нападающего «Спартака» и «Зенита». Комментатор вопросил, не вышел ли Кокорин на поле «фиалки собирать». Так журналист скаламбурил по поводу того, как неофициально называют «Фиорентину».

Где заброшенные шайбы? Где трёхочковые? Это не фиалки, это лопухи, — написал Губерниев в Instagram.

За свой прежний клуб, московский «Спартак», Кокорин играл на протяжении нескольких месяцев. За это время он не отметился ни одним взятием ворот с игры.
Как ранее передавал NEWS.ru, любители футбола признали российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком месяца в итальянском клубе «Аталанта». Об этом в субботу, 6 февраля, сообщили сотрудники пресс-службы коллектива.
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Комментарии 5
Футбол , Алексей Миранчук , Дмитрий Губерниев , Спартак , Зенит
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