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30-летний футболист покончил с собой 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
30-летний футболист Гарсия покончил с собой
Фото: Instagram
Уругвайский нападающий «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия был найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает Marca.
О смерти Гарсии стало известно 6 февраля. 30-летний игрок аргентинского клуба покончил собой. Спортсмен наблюдался у психиатра. В пресс-службе подтвердили информацию о смерти футболиста клуба и выразили соболезнования родным и близким Гарсии.
Гарсия представлял «Годой-Крус» с 2016 года. На его счету 100 матчей и 46 голов в составе аргентинцев. Также игрок отметился выступлениями в чемпионате Бразилии и привлекался к матчам молодежной сборной Уругвая.
11 января стало известно о смерти французского футболиста Кристофера Мабулу. Он скончался в возрасте 30 лет от сердечного приступа.
7 января сообщалось о том, что бразильский футболист Алекс Аполинарио, выступающий за клуб третьего дивизиона чемпионата Португалии «Алверка», потерял сознание во время матча и умер в больнице несколько дней спустя.
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