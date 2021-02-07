ЦСКА согласовал переход Рондона

Московский ЦСКА договорился о трансфере венесуэльского форварда Саломона Рондона из китайского клуба "Далянь Ифан", сообщает Championat.com.
По информации источника, 31-летний нападающий в ближайшее время пройдет медосмотр. В случае успешного медицинского обследования, Рондон подпишет контракт с ЦСКА.
Отмечается, что армейцы также близки к завершению сделки по переходу 21-летнего норвежского полузащитника Эмиля Бохинена из "Стабека". Игрок в скором времени пройдет медобследование перед подписанием контракта.
Рондон выступал в России с 2012 по 2015 год, защищая цвета казанского "Рубина" и санкт-петербургского "Зенита". Всего форвард провел 73 матча в Российской премьер-лиге, забив 33 гола.