Защитник «Динамо» рассказал о давлении после ухода из «Шахтера»

По его словам, диванные эксперты рассуждают о том, кому как надо жить, при том, что футболисты из России и Украины имеют между собой великолепные взаимоотношения.

"Чувствовал давление, когда спустя десять матчей после перехода вообще не играл. Вот тогда люди в интернете разные гадости писали. Не хочу их пересказывать, было неприятно это читать. Как только начал играть, поток негатива сошел на нет", — сказал Ордец.

Ранее сообщалось, что "Барселона" одержала волевую победу над "Бетисом" в матче Ла Лиги.