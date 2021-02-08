Защита Кокорина и Мамаева подала жалобу на приговор Мосгорсуда

"Мы подали кассационную жалобу, дата слушаний пока не назначена. В жалобе я прошу изменить апелляционный приговор от 3 августа 2020 года в части осуждения Павла Мамаева по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и статье 116 УК РФ ("Побои"). А именно, переквалифицировать действия Мамаева с части 2 статьи 115 УК РФ на часть 1 статьи 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа, освободив от его исполнения, а также оправдать Мамаева по статье 116 УК РФ ("Побои")", — сказал адвокат.