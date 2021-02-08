WhoScored признал Головина лучшим игроком тура в Лиге 1 

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был включен порталом WhoScored в символическую сборную 24-го тура Лиги 1.

В матче против «Нима» Головин впервые с августа вышел в старте «Монако» и сразу же оформил хет-трик, к которому добавил результативную передачу, чем помог своей команде победить со счетом 4:3.

WhoScored оценил великолепное выступление 24-летнего Головина в 10 баллов — наивысшей из возможных оценок. Никто, кроме россиянина, в 24-м туре Лиги 1 не получил за матч более 9,2 балла.

В сезоне-2020/21 Головин провел 9 матчей за «Монако» в чемпионате, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи.