Суд внес поправки в приговор футболисту Широкову 

После жалобы избитого арбитра Никиты Данченко, Преображенский районный суд Москвы отменил приговор футболисту Роману Широкову и назначил аналогичный, но с небольшими процессуальными поправками.

За инцидент на футбольном поле Широков получил наказание в виде 100 часов обязательных работ. После подачи апелляционной жалобы арбитра, суд оставил приговор без изменений и взыскал с экс-игрока национальной сборной штраф в 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего.