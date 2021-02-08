Каррера возглавит клуб третьего дивизиона в Италии

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, получит работу в команде итальянской Серии С «Бари»

Об этом сообщает la Repubblica . По информации источника, с Каррерой будет подписан контракт на шесть месяцев с автоматическим продлением на один год в случае выхода в Серию B. В настоящее время «Бари» идёт вторым в Серии С.

Предыдущим местом работы итальянца был греческий АЕК, откуда он был уволен в декабре прошлого года.