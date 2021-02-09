«Манчестер Сити» начнет переговоры с Месси в марте или апреле

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен шумом, который возник вокруг его возможного перехода в «ПСЖ», сообщает ESPN. Французский клуб ведет политику гласности: несколько футболистов, главный тренер команды Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо несколько раз выступали с заявлениями о вероятном трансфере аргентинца. При этом источник в испанской команде, знакомый с ситуацией, отметил, что такой подход стал ошибочным. «Они делают ошибку, используя эту стратегию. Лео не любит весь этот шум в медиа, еще меньше ему нравятся все эти комментарии», — отметил он. Ранее сообщалось, что Месси установил новый личный рекорд.
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Месси не нравится шум вокруг его возможного трансфера в «ПСЖ»
Фото: Газета.Ru
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