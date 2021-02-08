Широкову понизили зарплату до 30 тысяч рублей

По информации источника, спортсмен предоставил справку суду для выплаты штрафа избитому им футбольному арбитру Никите Данченкову , в которой говорится, что его зарплату понизили с 50 до 30 тысяч рублей. Отмечается, что компенсацию в размере 100 тысяч рублей он будет выплачивать частями по пять тысяч в месяц.

29 декабря прошлого года стало известно , что Широков купил два автомобиля марки Mercedes за 15 миллионов рублей в ходе судебного процесса с Данченковым.

25 декабря мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор Широкову за избиение Данченкова. Спортсмен был приговорен к обязательным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

В ходе заседания футболист предоставил документы о том, что его зарплата составляет 50 тысяч рублей и он находится на грани нищеты. По словам адвокатов потерпевшего, Широков предоставил эти документы после того, как Данченков подал иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей.

Широков напал на судью 10 августа 2020 года во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.