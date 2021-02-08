Избившему арбитра Широкову понизили зарплату

Широков и Данченков подрались во время любительского матча в августе прошлого года. По решению суда, Широков должен выплатить Данченкову компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

В суде по делу о нападении на арбитра он сказал, что зарабатывает мало и не способен выплачивать огромные штрафы. Теперь еще руководство фирмы сократило ему зарплату с 50 до 30 тысяч рублей. Он предоставил ее в суде.

"С учётом того, что он кормилец двоих детей, компенсацию арбитру он будет оплачивать порционно", — сообщается в Telegram-канале Mash.

29 декабря 2020 года стало известно, что Роман Широков купил два автомобиля Mercedes за 15 миллионов рублей в ходе судебного процесса с Данченковым. По данным Telegram-канале Mash, перед заседанием по делу избитого арбитра футболист приобрел два автомобиля — V-класса и G-класса. Также он является владельцем внедорожника Range Rover и ВАЗ-21053.

25 декабря мировой суд в Сокольниках вынес приговор Широкову за избиение Данченкова.