«Боруссия» хочет подписать Стракошу

Вратарь римского «Лацио» Томас Стракоша может сменить итальянскую Серию А на Бундеслигу. Заинтересованность в трансфере албанского голкипера проявляет дортмундская «Боруссия». Сам футболист готов присоединиться к немецкому клубу, отмечает Sky Germany.

«Боруссия» — отличный клуб. У них очень молодая и амбициозная команда. Конечно, мне хотелось бы поиграть на их стадионе. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу такого перехода», — передает слова голкипера Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Стракоша провел шесть поединков, в которых пропустил 12 голов.