Бохинен прибудет в тренировочный лагерь ЦСКА

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен сегодня, 10 февраля, прилетит из Германии в Испанию, сообщает норвежский журналист Арилас Улд-Саада на своей странице в «Твиттере»

Футболист прибудет в тренировочный лагерь ЦСКА в Кампоаморе. Московский клуб в ближайшее время объявит о подписании Бохинена.

Сообщалось, что Бохинен уже подписал контракт с московским ЦСКА. Сумма сделки составила € 1,5 млн Известно, что 21-летний норвежец уже попрощался с партнёрами по «Стабеку» и вылетел на медосмотр для ЦСКА. Представители норвежского клуба уже подтверждали факт проведения переговоров с ЦСКА по Бохинену, при этом игрок отказался комментировать потенциальный переезд в Россию.

Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн