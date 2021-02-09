«Спартак» подал иск против «Тамбова» на 2,6 млн рублей 

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Московский «Спартак» подал в суд на «Тамбов». Соответствующая информация появилась на сайте картотеки арбитражных дел.

Обращение было сделано накануне, 8 февраля. Сумма исковых требований превышает 2,6 млн рублей. При этом претензии красно-белых не уточняются.

5 февраля стало известно, что «Тамбов» подал иск о банкротстве. Впоследствии в клубе допустили, что могут отозвать его. Накануне сообщалось, что арбитражный суд оставил без движения заявление тамбовчан.