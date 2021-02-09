«Спартак» подал апелляцию на дисквалификацию Тедеско 

«Спартак» подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС о дисквалификации главного тренера Доменико Тедеско на три матча РПЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по связам с общественностью красно-белых Антона Фетисова. По его словам, КДК может рассмотреть апелляцию в пятницу.
Тедеско был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
Из-за дисквалификации Тедеско должен будет пропустить матчи против «Рубина» (28 февраля, дома), «Краснодара» (7 марта, дома) и «Динамо» (13 марта, в гостях).