Дубль Кварацхелии помог «Рубину» победить лидера ФНЛ 

Все новости на карте

«Рубин» одержал победу в товарищеском матче с «Нижним Новгородом». Встреча прошла на тренировочном поле отеля Калиста в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 3:1.

Казанская команда вышла вперёд на 19-й минуте благодаря точному удару полузащитника Хвичи Кварацхелии. Под занавес первого тайма, на 43-й минуте, хавбек Денис Макаров удвоил преимущество «Рубина». На 75-й минуте «Нижний Новгород» сократил отставание усилиями нападающего Момо Янсане, однако спустя всего 4 минуты казанцы забили вновь — дубль оформил Кварацхелия.

«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» с 58 очками по итогам 26 матчей лидирует в Футбольной национальной лиге.